El cómico vídeo del novio que ironiza sobre ir de compras con su pareja: "Acompañadme a perder el tiempo"

Alfonso Arús presenta el viral de Ismael Lemais, el tiktoker que ha convertido una pequeña situación cotidiana en humor viral: "Aprende a perder el tiempo y no comprar nada con mi novia al centro comercial".

Alfonso Arús presenta el último vídeo del creador Ismael Lemais, conocido en redes como '@IsmaelLemais', que ha hecho reír a miles de usuarios con su irónica guía sobre "cómo aprender a perder el tiempo".

El influencer comparte una escena cotidiana con su pareja: un dia de compras en un centro comercial para "volver sin nada". "Acompañadme a no comprar nada al centro comercial", anuncia el tiktoker al inicio del vídeo, adelantando lo que será una jornada tan común como cómica.

Una vez allí, Ismael se dedica a mostrarle diferentes prendas a su novia con la intención de ayudarla a encontrar algo, pero ella parece no estar muy convencida. "¡Te vas a comprar zapatos?", pregunta él sorprendido al verla probándose unas deportivas. "Me lo estoy probando, pero en verdad luego no me los voy a poner, ¿para qué me los voy a comprar?”", responde ella entre risas.

"Señores de las tiendas, poca cosa hay aquí para todo lo que quiere comprar mi mujer", exclama el joven. Tras pasar por cuatro tiendas, la mujer parece ver la luz: "Este me gusta, pero no me encanta…¡Nada!", lamenta la novia, a lo que el creador sentencia ante la cámara: "Confirmado, nos vamos sin nada".

Desde el plató de Aruser@s, las tertulianas aseguran que "pasa muchas veces". "Quizás el problema es que la pareja tampoco sabe asesorar", comenta Angie Cárdenas entre risas. Las colaboradoras admiten que "hay días específicos para ir de compras". "Muchas veces vas y hasta que no llegas no sabes si es el día o no", asegura Angie Cárdenas, una reflexión que ha dejado sin palabras a Alfonso Arús: "¡Pues no vayas! Eso es como los penaltis, si sabes que no es tu día y tienes dudas no lo tires".

