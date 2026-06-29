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Pablo Alborán interrumpe su concierto para ayudar a un fan que se encontraba mal: "Ayuda, por favor"

"Ayuda, Antonio, manda a alguien, por favor", ha pedido Pablo Alborán a su equipo tras interrumpir su concierto en Granada para pedir ayuda sanitaria para uno de los asistentes.

Pablo Alborán

Pablo Alborán ha detenido su concierto al percatarse de que uno de los asistentes en Granada no se encontraba bien y necesitaba asistencia. "Ayuda, Antonio, manda a alguien, por favor", ha pedido el cantante al interrumpir el concierto sobre el escenario, desde donde ha percibido el problema de salud entre el público. "Esto demuestra que los cantantes tienen cuatro ojos", explica Alfonso Arús, que destaca que "es difícil estar concentrado en tu tema y estar pendiente de cómo se encuentra uno en la grada".

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