Un internauta filtra los ganadores de los Premios Grammy 2019

Un internauta ha difundido a través de su cuenta de Twitter un vídeo en el que aparece accediendo a una página web que recoge los ganadores de los Premios Grammy por categorías.

La red social ha borrado la cuenta de este usuario, pero nadie ha salido a desmentir o confirmar la información difundida.

Según esta publicación, la canción del año será 'Shallow', de Lady Gaga y Bradley Cooper. El galardón a la mejor grabación sería para Cardi B, Bad Bunny y J Balvin por 'I Like It'. Mientras que H.E.R. se llevaría el premio al mejor álbum.

Esta información todavía no ha sido confirmada, así que, de momento, habrá que esperar al próximo 10 de febrero para conocer los resultados oficiales.

Esta es la razón por la que Ashton Kutcher compartió su número de teléfono públicamente

El actor Ashton Kutcher ha revolucionado las redes después de publicar un tweet con su número de teléfono. En este vídeo de Arusitys descubrimos qué le ha llevado a hacerlo.

El error de traducción al japonés del tatuaje de Ariana Grande que se ha hecho viral

La cantante quiso celebrar el éxito de su último tema tatuándose el nombre de la canción: '7 Rings'. Sin embargo, un error de traducción al japonés le ha puesto en el foco de las burlas.