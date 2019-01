El error de traducción al japonés del tatuaje de Ariana Grande que se ha hecho viral

Ariana Grande estrenó el pasado 17 de enero el videoclip de '7 Rings', uno de sus últimos temas. Y para celebrar el éxito que tuvo quiso tatuarse el nombre de la canción en japonés en la palma de la mano.

Sin embargo, hubo un error en la traducción y el significado del tatuaje cambió por completo, algo de lo que le advirtieron sus seguidores tras publicar la imagen en redes sociales.

"El nuevo tatuaje de Ariana Grande significa 'parrilla de barbacoa' en japonés, no '7 anillos'. Si quieres comprobarlo, busca el significado de 'Shichirin'", fue el comentario de uno de sus fan.

Entonces, la cantante decidió eliminar la imagen de las redes sociales, pero antes contestó a alguno de los comentarios: "Me dolió mucho, pero es bonito. No hubiera soportado ni un símbolo más en la mano. Pero este tatuaje no durará mucho. También soy una gran fan de las parrillas de barbacoa".

