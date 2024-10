Una mujer se viraliza al grabar la llamada de una teleoperadora a través del ascensor. La chica está subiendo, cuando de repente oye una voz femenina que busca venderle algo. "¿Eres en estos momentos la titular?", pregunta la teleoperadora a la joven, que le responde que está llamando a un ascensor.

"¿Es un ascensor?", pregunta sorprendida la trabajadora, que le comenta que si ella le habla, le puede hacer una oferta. "A ver, es que yo tengo que salir ya, no me puedo quedar todo el rato", le responde la joven para sorpresa de la señora, que no sabía que está dentro y le ofrece una solución. "Si quieres yo te llamo a tu teléfono particular", le oferta la teleoperadora, a lo que la mujer responde que tiene mucha prisa, que mejor en otro momento.

"Como se te bloquee el ascensor estás muerto, porque te tiene cuatro horas ahí al teléfono", apunta Hans Arús, mientras que Angie Cárdenas afirma que a partir de ahora va a decir que está en el ascensor cuando tenga una llamada de este estilo. Por su parte, Tatiana Arús comenta que la chica que recibe la llamada le parece muy elegante porque ella afirma que pasaría de contestar.