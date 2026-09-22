Ahora

"Ojalá que no tenga razón"

Cocituber advierte de que las tapas gratis en los bares van a desaparecer: "Ya no renta"

"Sería muy mala noticia", comenta Alfonso Arús en Aruser@s tras saber que las previsiones del famoso creador de contenidos Cocituber apuntan a que los pinchos se encaminan a su extinción.

Cocituber advierte de que las tapas gratis en los bares van a desaparecer: "Ya no renta"

Ya no son rentables y van a desaparecer. Es lo que advierte Cocituber de las tapas gratis en este vídeo viral del que se hace eco Aruser@s. "No da para darte algo decente", comenta el famoso creador de contenidos. "Olvidaos del pincho gratis", afirma con contundencia.

La razón es simple: no es rentable. "Ya no renta". "Ahora mismo se están pagando las cañas en Ávila más caras que en Madrid porque están cobrando la tapa", se queja.

"Ojalá que no tenga razón. Yo me resisto a creerlo", comenta Alfonso Arús en el plató del programa de laSexta.

*Añade laSexta como tu medio de referencia en Google y no te pierdas toda la actualidad y el mejor contenido

Las 6 de laSexta

  1. Crisis en Ceuta en directo | Albares se verá con su homólogo marroquí en Nueva York para abordar la situación en Ceuta
  2. Macron y Trump exploran "soluciones diplomáticas" para facilitar el paso por el estrecho de Ormuz "sin necesidad de un acuerdo global"
  3. Trump y Mamdani aparcan sus diferencias pero intercambian "opiniones fuertes" en Nueva York: "Tiene potencial para ser un gran alcalde"
  4. La caótica fase de instrucción del juez Peinado contra Begoña Gómez: de sus sospechas "inverosímiles" a comparar a Sánchez con Fernando VII
  5. El doctor Martos advirtió hasta en dos ocasiones a la dirección del Ramón y Cajal de la manipulación de las listas de espera y no actuaron
  6. El hermano de Lady Di mantiene su versión: insiste sobre el "tono algo eufórico" del rey Carlos III y se pregunta si está "furioso o avergonzado" de ello