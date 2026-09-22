Cocituber advierte de que las tapas gratis en los bares van a desaparecer: "Ya no renta"

"Sería muy mala noticia", comenta Alfonso Arús en Aruser@s tras saber que las previsiones del famoso creador de contenidos Cocituber apuntan a que los pinchos se encaminan a su extinción.

Ya no son rentables y van a desaparecer. Es lo que advierte Cocituber de las tapas gratis en este vídeo viral del que se hace eco Aruser@s. "No da para darte algo decente", comenta el famoso creador de contenidos. "Olvidaos del pincho gratis", afirma con contundencia.

La razón es simple: no es rentable. "Ya no renta". "Ahora mismo se están pagando las cañas en Ávila más caras que en Madrid porque están cobrando la tapa", se queja.

"Ojalá que no tenga razón. Yo me resisto a creerlo", comenta Alfonso Arús en el plató del programa de laSexta.

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