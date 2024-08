No sabemos el motivo exacto de por qué la señora le está pintando el coche a su marido con un spray rojo. "Se lo ha pintado cuando se ha enterado que tiene otra relación", aseguraba Alfonso Arús. Lo que está claro es que, después de utilizar el spray rojo, el coche va a necesitar una nueva capa de pintura.

"El coche no está quedando mal, está chulo", bromeaba la colaboradora Angie Cárdenas, a lo que Óscar Broc añadía que "es posmoderno". "Si lo ponemos en un museo de arte moderno, alguien lo compra como obra de arte", comentaba, entre risas, David Broc. Mientras que Tatiana Arus remarcaba que "no hablamos chino pero intuimos que ahí pone algo que empieza por c".

