Una chica muestra la vergüenza que pasa con sus padres cuando van de vacaciones: "No me extraña que no encuentre novio"

Ir de vacaciones con tus padres cuando eres joven o adolescente puede convertirse en un auténtico calvario. Las aventuras familiares de Carla y sus padres, como podemos ver en Aruser@s, así lo demuestran.

La chica ha subido a su cuenta de TikTok (@carlabaquedanoo) algunos de estos momentos 'tierra, trágame' y se ha hecho viral no solo por las peculiares situaciones, sino también por su mal humor.

"Madre mía, cómo se pone. Qué mal genio tiene, de verdad. No me extraña que no encuentre novio", comenta la señora. "¡Carla, tu madre se está cagando! Tenemos que entrar a un bar", le grita su padre en plena calle. "Déjala, que igual te escupe", le dice su mujer. "Esa cosa que se ha bebido no le ha sentado bien", siguen con la retahíla mientras su hija anda varios metros delante de ellos, fingiendo quizá que no los conoce.

En el plató de laSexta, Alfonso Arús rompe una lanza a favor de Carla: "¿Me lo parece a mí o solo escogen las imágenes en las que ella está rebotada? Debería contratar, debería ofrecernos las imágenes de los padres discutiendo".

"Saber que tienes a alguien ahí machacando, grabando, todo en negativo y que no resalten nada en positivo... no me extraña que la pobre hija acabe así", comenta indignada Angie Cárdenas.