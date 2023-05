Después del comunicado de 'Sophie et voilà' anunciando la ruptura de su acuerdo con Tamara Falcó para confeccionar su vestido de novia, son muchos los nombres de diseñadores que salen a a luz como posible opción. Aunque se habla de que Carolina Herrera podría ser la elegida, ¿podría Tamara Falcó volver a decantarse por un diseño español?

Vicky Martín Berrocal afirma que le encantaría vestirla el día de su boda: "A quién no le gustaría vestir a Tamara, además de que es maravilla es que es amiga, le tengo un cariño muy especial". Sin embargo, otro diseñador español ha sorprendido al afirmar que no le gustaría vestir a la marquesa. "Ni muerta", destaca rotundo Eduardo Navarrete, que afirma que no tiene nada que decir de "Tamara Falcó'n Crest".