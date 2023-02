Ni Ed Sheeran ni Adele actuarán en la coronación de Carlos III de Inglaterra. Ambos afirman estar "demasiado ocupados" para acudir al evento y por este motivo han declinado la oferta, aunque la cantante no tiene ningún concierto previsto a partir del 25 de marzo, informa Tatiana Arús en Aruser@s.

"¿Te has dado cuenta de que en vez de ser un honor actuar en la coronación, es un 'marronazo' y ya directamente no ponen excusas y dicen que no? Eso no hubiera pasado con la reina", opina Angie Cárdenas.

Por ahora, el único confirmado para esta celebración es Lionel Richie. "Acabarán tirando de Elton John, que tampoco va a ir porque, como sabéis, era amigo de Diana de Gales, por lo tanto, cruz", comenta Alba Gutiérrez. "Que vaya Omar Montes, que se apunta a un bombardeo", propone Cárdenas.