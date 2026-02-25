Una mujer que estuvo 27 minutos clínicamente muerta asegura haber visto "colores vibrantes y a Jesús"

Tras permanecer casi media hora sin signos vitales, una mujer relata la experiencia que, según afirma, vivió durante ese tiempo: "Sentí una profunda sensación de paz".

Una mujer que estuvo clínicamente muerta durante 27 minutos ha afirmado haber experimentado una vivencia extraordinaria mientras no presentaba signos vitales. Según su testimonio, permaneció casi media hora sin conciencia y, cuando comenzó a recuperarla, pidió papel y bolígrafo para escribir todo lo que recordaba.

Al cabo de un tiempo, mostró el relato a los médicos y explicó que lo que sintió fue "una profunda sensación de paz". También aseguró haber visto "muchos colores vibrantes y la figura de Jesús".

Según cuenta Alba Sánchez en Aruser@s, los especialistas señalan que este tipo de experiencias son relativamente habituales entre pacientes que han estado en situaciones límite. Según indican, la falta de oxígeno en el cerebro, combinada con un estrés extremo y cambios en la actividad neuronal, puede provocar una mezcla de recuerdos y alucinaciones que el paciente percibe como reales.

La colaboradora, que ha seguido de cerca el caso, considera, sin embargo, que estas explicaciones no son suficientes. "Si a gente que le ha pasado algo similar describe sensaciones parecidas, como paz, luz y colores, es por algo", afirma. En la misma línea se pronuncia Angie Cárdenas: "Es cierto que los médicos siempre quieren dar una explicación a todo y hay cosas que no la tienen".