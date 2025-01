Stranger Things 5: confirman el mes de estreno de la nueva y última temporada

La quinta temporada de la serie de Netflix se ha hecho esperar. Es momento de revisar la última temporada para no perderse ningún detalle.

Este año, 2025, será el de la quinta temporada de Stranger Things. Ni hecho adrede. "En otoño de 1987, empieza la aventura final". Esta es la única pista que ha desvelado Netflix, junto con las primeras imágenes de los que se supone que serán los últimos capítulos.

Así, ocho años después de la primera, que se estrenó en julio de 2016, vuelve la quinta y última temporada de las aventuras de Once (Millie Bobby Brown) y sus amigos Vecna, Will, Lucas, Dustin o Mike, que profundiza en la dimensión paralela de Upside Down con sorpresas y misterio, como han prometido sus creadores, los hermanos Duffer. Eso sí, la opción de un spin-off está ahí.

De cara al estreno de la quinta temporada hay quien se pregunta cómo acabó la cuarta. La historia de la cuarta temporada abarca los seis meses después de la batalla en el centro comercial Starcourt, que trajo terror y destrucción a Hawkins. Esto te puede sonar a chino, pues es una serie con muchísimos detalles.

Nunca está de más hacerse un maratón para recordar la situación de cada personaje, pues el estreno está a la vuelta de la esquina. Medios especializados han sacado sus propias conclusiones, teniendo en cuentas las fechas de estreno de temporadas anteriores. Se habla de que el estreno será en julio de 2025.

Stranger Things 4 fue un gran éxito para Netflix. Entre ambos Vol. 1 y vol. 2, la serie acumula ya más 1.270 millones de horas vistas convirtiéndose en la ficción de habla inglesa más vista de la historia del servicio de streaming y solo superada por la primera temporada de 'El juego del calamar'.

El título estrella de Netflix solo tiene pendiente el lanzamiento de su quinta y última temporada, aunque los hermanos Duffer, creadores de la serie, ya trabajan en expandir su universo con precuelas y spin-offs.