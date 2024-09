"Qué bonito es Disney, menos cuando Mickey pierde la cabeza", comenta Alfonso Arús para introducir el vídeo principal de esta noticia. En las imágenes se puede ver a un hombre vestido de Mickey Mouse pegándose a puñetazo limpio contra un hombre en plena calle de la ciudad de Córdoba, en Argentina.

"No es el auténtico Mickey, no sufráis niños", aclara el presentador, que añade que no sabía que tenía tanta mala leche "el ratón más famoso del mundo". Mientras que María Moya se fija en la técnica de combate que tiene el hombre disfrazado. "Boxea muy bien", opina la tertuliana.

Por su parte, Angie Cárdenas bromea con su altura. "Oye, ha cogido altura", apunta Cárdenas. Óscar Broc intuye, tras ver las imágenes, que este Mickey debe ser el marido de la Minnie Mouse que apareció fumando en un vídeo.