Una madre se viraliza tras contar, en un vídeo de TikTok, la trifulca que ha tenido con un familiar que dice que está criando a una niña tonta. La creadora de contenido comienza explicando que tiene una hija de 10 que tiene mucho carácter y las cosas muy claras. "Cuando va a una fiesta de pijamas o va a algún sitio que hay más gente, yo le tengo dicho que me llame si está agobiada y la voy a buscar sea la hora que sea, o le pregunto si quiere ir a los sitios que le invitan", explica la mujer.

"Entonces este miembro de la familia, me ha dicho que la estoy criando como tonta", relata la tiktoker, que expone: "Igual que tú como adulto a ti te invitan a una fiesta y decides si vas o no vas, mi hija aunque sea una niña no tiene que hacer algo que no quiere".

"Yo no sé si está criando o no a una niña tonta, pero lo que sí sé, es que hay familiares y amigos que se meten donde no les toca", comenta Alfonso Arús tras ver el vídeo y añade que está "hasta el gorro" de la frase 'tú lo que tienes que hacer...'. Por su parte, Tatiana Arús opina que lo que hace esta madre es todo lo contrario a lo que dice el familiar. "Darle a la niña la posibilidad de escoger hace que tenga una personalidad el día de mañana", piensa la tertuliana.