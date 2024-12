El mensaje de Laura Pausini tras su aparatosa caída en pleno concierto: "Me resbalé pero no pasó nada"

Mientras interpretaba su tema 'Zero', la cantante italiana Laura Pausini se enredó con su propio vestido y perdió el equilibrio, lo que hizo que cayera por las escaleras del escenario. A pesar del accidente, continuó con la actuación cantando mientras permanecía sentada en el suelo, lo que rápidamente calmó a los seguidores que disfrutaban del concierto. Los bailarines también se acercaron para ayudar a la cantante.

Tras la aparatosa caída, la cantante italiana ha comunicado a través de redes sociales que todo ha quedado en un susto: "Gracias a todos por los mensajes de preocupación tras mi caída en el escenario, pero estoy bien, no me pasó nada, tanto que anoche hice un nuevo concierto cantando y bailando y saltando. La gira continúa en Europa ahora. Me resbalé, pero no pasó nada".

La artista se encuentra bien y Winter World Tour 2024 seguirá adelante.