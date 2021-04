Omar Montes se ha vuelto muy viral en las últimas horas tras filtrarse un vídeo de él cantando sin ningún tipo de ayuda técnica.

Fran Rivera ha sido uno de los personajes público que ha criticado al cantante tras escucharle cantar a capela. "El amor es ciego y sordo. Los que cantan de verdad, ¿qué piensan de todo esto?", se preguntó el torero.

Tras estas declaraciones, Montes le ha respondido tirando de ironía a través de redes sociales: "Le ha molestado que se me escape un gallito. Él no está acostumbrado a dar segundas oportunidades a los toros, pero yo soy unicornio, espero que a mí si me la dé".

En este vídeo de Aruser@s puedes ver el vídeo que se filtró del cantante y escuchar cómo suena su voz realmente:

Además, también hemos visto las sorprendentes declaraciones que ha dado en un programa francés de Youtube sobre su carrera musical.