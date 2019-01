Críticas a Thalía y Lali Expósito por la letra de su nueva canción: "Seduces pero sólo con el bulto"

Thalía y Lali Expósito presentan este miércoles en un programa su nuevo tema 'Lindo pero bruto'.

Las cantantes ya han difundido, a través de sus redes sociales, las primeras imágenes del videoclip, que han sido muy criticadas por los internautas.

Por un lado, han recibido críticas por el vestuario y la estética del vídeo, en el que aparecen en una casa de muñecas.

Sin embargo, lo que más han criticado sus seguidores ha sido la letra del tema: "Eres lindo pero bruto. Seduces pero sólo con el bulto".

"Me encanta tu música, pero esta canción no", "eres una combinación de Barbie y la madre de Matilda" o "es triste que entres a lo vulgar. No hace falta que te rebajes a eso", han sido algunos de los comentarios que han recibido en las redes sociales.

