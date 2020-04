Los niños son parte de la población a la que más le está afectando el confinamiento por la pandemia de coronavirus. El no salir al colegio, de paseo o al parque por el COVID-19 es algo que no entienden y que les provoca ansiedad.

Es el caso de una niña, que desesperada por estar tantos días encerrada en casa, decide hacer una llamada de 'socorro' para ver si alguien puede atender a sus plegarias.

"Ayuda, que alguien me ayude que mi papá no me deja salir y quiero ir al parque", grita la pequeña desde la terraza de su casa.

Un mensaje que lanza al exterior y que han grabado sus padres a través de su teléfono móvil.