El confinamiento por coronavirus esta haciendo que miles de personas de nuestro país tiren de ingenio y se entretengan como pueden.

Es el caso del 'hombre de los mil disfraces', como han bautizado en Aruser@s, que sale todos los días al balcón de su casa al grito de "me aburro", caracterizado como personajes tan míticos como la princesa Leia o el humorista Gila.

En las imágenes de puede ver cómo este vecino se viste de romano, de bruja, de hombre invisible, de jugador de esgrima, de lucha libre mexicana, de buzo de Wally y hasta de David El Gnomo.

Disfraces con los que, megáfono en mano, comparte a gritos con sus vecinos el aburrimiento que está experimentando durante este encierro por COVID-19.

"Me aburro, me aburro, me aburro mucho", es la frase que cada día, siempre a la misma hora, grita en el balcón de su casa.

Otro momento destacado

Otra que no lleva nada bien el confinamiento es una niña, que desesperada por estar tantos días encerrada en casa, decide hacer una llamada de 'socorro' para ver si alguien puede atender a sus plegarias. "¡Que alguien me ayude que mi papá no me deja salir!", grita.