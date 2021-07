El mundo de la interpretación ha desmentido a Toni Cantó después de que este dijera que no ha podido actuar en Cataluña en diversas ocasiones por hablar en castellano.

Ana Morgade, Dani Rovira, Pepón Nieto o Agustín Jiménez han sido algunos de los actores que le han respondido de manera contundente a través de redes sociales.

"Igual he hecho más de 300 actuaciones en Cataluña, no solo en castellano, sino con mi acento andaluz, y la gente siempre me ha recibido encantada y con mucho cariño. Así que, señor Georgie Dann, hágame el favor, por favor", ha escrito Dani Rovira en Twitter.

Ana Morgade ha ido más allá, llegando a decir que el que fuera actor es "más malo que la droga". "Yo he trabajado en teatro en Cataluña hablando en castellano tanto como he querido, haciendo obras, shows de impro y 'standup'. No te contratan porque ERES MÁS MALO QUE LA DROGA", ha señalado.