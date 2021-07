Ana Morgade, humorista, actriz y presentadora, ha sido muy crítica en su perfil de Twitter con Toni Cantó, tras ser elegido director de la Oficina del Español. La humorista ha compartido el titular de Cantó en una entrevista de 2019 en 'El Español', donde el político y actor afirmó que no podía trabajar en Cataluña "por hacer teatro en español", y ha dado su opinión al respecto.

Precisamente, en los últimos días Toni Cantó ha estado en el centro de la polémica, después de que la presidenta madrileña Isabel Díaz Ayuso le crease un puesto a medida: dirigir la Oficina del Español, un organismo de nueva creación cuyo objetivo es promover el castellano y convertir a Madrid en "la capital del español en Europa".

"El Consejo de Gobierno de la Comunidad de Madrid presidido por Isabel Díaz Ayuso ha aprobado su nueva estructura. Entre los nuevos departamentos, destaca la Dirección de área de la Oficina del Español, dependiente de la Consejería de Cultura, Turismo y Deporte, donde estará al frente Toni Cantó", precisaron fuentes del Gobierno.

Este anuncio del Gobierno provocó críticas en la oposición, que cargó contra la puesta en marcha de esta oficina. En este sentido, una de las más duras fue la líder de Más Madrid Mónica García, que en su cuenta de Twitter aseveró que Madrid "es la quinta Comunidad Autónoma que menos invierte en cultura por habitante" . "Con este presupuesto Ayuso ha sido capaz de hacerle un chiringuito a Toni Cantó", denunció García.

También desde el PSOE coinciden en que se trata de un cargo que se ha asignado a dedo: "Es un chiringuito 'ad hoc' a costa del dinero de todos los madrileños y madrileñas", declaró Hana Jalloul, portavoz del PSOE en la Asamblea de Madrid, en una entrevista con laSexta.

El asunto llegó incluso al pasillo del Congreso de los Diputados, donde Gabriel Rufián, de ERC, aseguró que se trata de "un chiringuito para este señor, para pagarle favores". "No servirá para nada", afirmó Joan Baldoví, portavoz de Compromís en el Congreso, que dijo que tendrá el mismo resultado que "los chiringuitos del señor Abascal".

Ahora, la última en cargar contra Cantó ha sido Ana Morgade, quien ha reaccionado al titular que dio el político y actor en 2019 en 'El Español', donde afirmó: "No puedo trabajar en Cataluña por hacer teatro en español". Y esta ha sido la respuesta de la actriz al nuevo director de la Oficina del Español: "No, chato. Yo he trabajado en teatro en Cataluña hablando en castellano tanto como he querido, haciendo obras, shows de Impro y standup. No te contratan porque eres más malo que la droga", ha afirmado, mostrándose así, muy crítica con las palabras de Toni Cantó.

El tuit de la presentadora de 'Yu, no te pierdas nada', que puedes ver pinchando en este enlace, rápidamente se ha hecho viral, y ya acumula cerca de 6.000 'Me gusta' y 1.500 retuits.

Mensaje de Pepón Nieto a Cantó

El actor Pepón Nieto también ha lanzado un mensaje a Cantó por afirmar que no podía trabajar en Cataluña "por hacer teatro en español". "He trabajado en Cataluña muchas veces. En cine, teatro y series de televisión. En español, no hablo otro idioma, y jamás he tenido ningún problema para hacerlo", ha expresado el actor.