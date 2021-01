Julián Muñoz se ha pronunciado en una entrevista en 'Chic' sobre la guerra que se ha desatado entre Isabel Pantoja y su hijo, Kiko Rivera, sobre las pertenencias de Paquirri.

El que fuera alcalde de Marbella y pareja de la tonadillera asegura que él también se pregunta dónde está el dinero y cree que "si tiene tantísimas cosas como se dice, en algún sitio estará". Si bien, ha declarado que no tiene "ni idea" ni le "interesa este tema". "Que cada uno cargue con su maleta", ha sentenciado.

Cabe recordar que Julián Muñoz aseguró en otra ocasión que él había visto las pertenencias de Paquirri en Cantora, a pesar de que la cantante decía que se las habían robado. "Vi el traje que llevaba cuando murió", dijo.

Otros momentos destacados

Kiko Rivera también ha contado que en la exclusiva del bautizo de una de sus hijas su madre "obligó a la revista a que pusieran los ojos azules" a la niña para que "se parecieran" a los de su abuelo, el torero Paquirri.

Además, Isa Pantoja ha respondido a la entrevista en la que su hermano, Kiko Rivera, aseguró que su familia no trataba bien a Chabelita y querían quitarle los apellidos: "Me pone en una situación dura, me deja en ridículo".