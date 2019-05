Elena Tablada estalla contra Bisbal y muestra una fotografía con su hija Ella: "No hay más ciego que el que no quiere ver"

Por el Día de la Madre, Elena Tablada ha subido a su cuenta de Instagram una imagen junto a su hija Ella. En ella, la diseñadora carga duramente contra el padre de ésta, David Bisbal, tras su enfrentamiento judicial por la pequeña.

"Si hay algo de lo que me siento plenamente orgullosa es de mi hija, mi maternidad, mi entrega y mis infinitas ganas de superarme como madre día tras día. Hoy me siento agradecida a pesar de haber tenido que atravesar algunos acontecimientos judiciales", comienza Tablada.

Además, se muestra agradecida a "la justicia de este país, porque realmente ha sido justa": "La mejor manera de proteger a mi hija es no seguir haciendo declaraciones falsas y destructivas y dejar de mandar comunicados sobre este proceso para justificarse"

"Quedó acreditado que todas las acusaciones de que yo como madre mercadeé, comercialicé o negocié con mi hija son falsas. Con la gravedad de ese desafortunado comentario, esto le hace más daño a mi hija que una foto compartida por su madre", continúa la diseñadora.

"A pesar de todas las contradicciones, ya que vi a mi hija etiquetada en una marca de vestidos, no tiene sentido nada de esto, no hay más ciego que el que no quiere ver. No se trata de ganar o perder, se deben valorar los derechos de ambos padres, sean quiénes sean y, sobre todo los derechos de Ella", señala.

