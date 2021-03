Karlos Arguiñano ha criticado las restricciones sanitarias que se están imponiendo en nuestro país a causa de la pandemia de coronavirus. No lo ha hecho porque no entienda estas medidas, sino porque no entiende "por qué nosotros no podemos ir a saludar a nuestros abuelos con todos los cuidados", pero los franceses si pueden viajar a Madrid "para mamarse como osos".

Así lo ha trasladado en su programa 'Karlos Arguiñano en tu cocina', en el que además ha señalado que estos turistas "vienen a disfrutar, muy contentos, con la mascarilla en la barbilla y enseñando el culo a las cámaras".

Esta misma crítica ya la hicieron los colaboradores de Aruser@s en el último programa, preguntándose por qué en el Puente del Día del Padre o en Semana Santa "los alemanes sí pueden ir a Mallorca pero los españoles no". Lo vemos en este vídeo: