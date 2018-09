ARUSITYS RECUPERA LAS IMÁGENES

Arusitys rescata la aparición estelar del actor Willy Toledo en 'No te metas en política'. El invitado dejó varios titulares y aseguró que no pensaba presentarse ante la Justicia. "La próxima citación es el día de mi cumpleaños. Es muy posible que estos cabrones hayan dicho 'vamos a hacerle un regalito que se va a cagar'. Entonces no voy a ir", comentaba.