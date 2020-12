El anuncio navideño que más está llegando a la gente es el de la empresa alemana Doc Morris. En él se ve cómo un abuelo se levanta cada mañana para hacer pesas ante el asombro de vecinos y familiares que no entienden la conducta repentina del hombre.

En este vídeo puedes ver el conmovedor objetivo de este abuelo que durante meses se ejercita para el día de Navidad. Un clip que acumula casi nueve millones de reproducciones en YouTube y que ha sido coronado como el más emotivo de estas atípicas navidades. ¡Dale al play y emociónate!

