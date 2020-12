Angie Cárdenas, María Moya o Patricia Benítez han versionado el villancico por excelencia. A gritos y con el 'All I Want for Christmas Is You' de Mariah Carey de fondo, las colaboradoras cantan el hit muy motivadas y ajenas a que Alfonso Arús lo mostraría en Aruser@s.

En este vídeo puedes ver la exhibición de parte del equipo del programa en el que en el coche se vienen arriba y lo dan todo cantando el éxito navideño de la estrella estadounidense. Dale al play para ver la reacción de las chicas en plató cuando ven su interpretación en directo.

Otro momento relacionado

Aruser@s también ha mostrado el villancico adaptado al coronavirus que triunfa en TikTok. Se trata del típico villancico de 'La Marimorena' que un usuario ha adaptado a los tiempos de coronavirus. En este vídeo puedes ver la nueva versión que triunfa en la plataforma de vídeo donde los pastores, la Virgen y San José se han adaptado a la 'nueva normalidad'.