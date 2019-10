DURANTE LA CELEBRACIÓN DE LA CUARESMA

En una pequeña población de Tailandia estaban colocando una estatua de Buda con motivo de la celebración de la Cuaresma cuando la grúa no aguanta el peso y la imagen se cae y se hace añicos. No hubo daños personales y, al parecer, el suceso no es tan mala noticia, tal y como explica Patricia Benítez en este vídeo.