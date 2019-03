Alba Carrillo se pronuncia después de que Courtois negara la relación: "Lo que habéis hecho contra mí es una puta masacre"

Courtois ha desmentido su relación con Alba Carrillo en una entrevista en 'Cotilleo.es', asegurando que no son "novios" ni lo van a ser.

"Esto me está sobrepasando, no me podía imaginar que esto fuera así. He quedado dos veces con Alba, he ido a su casa, ella ha venido una vez a la mía. Visto lo visto, no creo que vuelvan a vernos juntos", ha dicho el futbolista.

Unas declaraciones que no le han sentado bien a la modelo, que se ha pronunciado a través de las redes sociales con esta publicación: "Me voy por un tiempo porque lo que habéis hecho contra mí es una masacre. Hinchas del fútbol, pajilleros y demás gentuza. La prensa también ha ido a muerte y sin piedad. Espero que T. Courtois explique de una vez la razón de esas palabras que tanto odio hacia mí están generando".