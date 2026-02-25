Los mejores momentos de San Remo 2026: del lapsus de Laura Pausini a la canción de Elettra Lamborghini

Tatiana Arús enseña en este vídeo los mejores momentos de San Remo, como el lapsus de Laura Pausini con el micrófono. Además, Elettra Lamborghini interpretó en el escenario su canción, 'Voilà'.

Tiziano Ferro, Can Yaman y Laura Pausinihan sido un tridente de excepción para dar comienzo al Festival de San Remo 2026, donde participan 30 cantantes y grupos. "Se celebrará hasta el próximo sábado en el Teatro Ariston", explica Tatiana Arús, que enseña algunos de los mejores momentos.

"Me gustó mucho cuando Laura Pausini comenzó a hablar y se olvidó del micrófono", destaca la colaboradora de Aruse@s, que confiesa que también sufrió al ver a la cantante bajar las escaleras con su espectacular vestido y cola.

Por otro lado, Elettra Lamborghini ha regresado al festival tras su participación en 2020 y lo ha hecho con el tema 'Voilà'. Puedes ver su actuación en el vídeo principal de esta noticia. "Echo de menos que se vuelva a presentar también Ana Mena, que participó hace unos años", recuerda Tatiana Arús.

*Sigue a laSexta en Google. Toda la actualidad y el mejor contenido aquí.