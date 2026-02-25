Ahora

Alfonso Arús alucina con el karaoke en español de unos alumnos en EE.UU: "El problema no es el idioma"

Una profesora estadounidense promete subir nota a sus alumnos si se atreven a cantar en español y el resultado se vuelve viral. Ni el incentivo del aprobado logra que 'Me gustas tú' de Manu Chao suene reconocible.

Si alguna vez os habéis sentido ridículos cantando en inglés, tranquilos: el karma musical existe. Un vídeo viral demuestra que, cuando el idioma se invierte, la afinación tampoco hace milagros. Una profesora de Estados Unidos ha prometido a sus alumnos subirles la nota si se animaban a cantar un karaoke en español.

Tal y como se ve en el vídeo, inventarse la letra parece ser la primera norma no escrita. La canción elegida: Me gustas tú, de Manu Chao. Un tema pegadizo, sí, pero que entre trabalenguas y rapidez tampoco lo pone fácil.

Desde el plató de Aruser@s, Alfonso Arús asegura que hay partes "difíciles de identificar: "Hay tramos que no me suenan, el problema no está en el idioma, está en la falta de oído que tienen estos chicos", ríe el presentador del programa.

