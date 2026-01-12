Alfonso Arús, tras la detención del actor turco Can Yaman por posesión de drogas: "Se os ha caído un mito"

"Cuidado, que vuestros ídolos están cayendo, se están derrumbando todos", destaca Alfonso Arús tras saber que el actor turco Can Yaman ha sido detenido en un club nocturno de Estambul por posesión de drogas.

Alfonso Arús analiza en el plató de Aruser@s la noticia de la detención del actor turco Can Yaman. El protagonista de numerosas telenovelas ha sido detenido en la madrugada de este sábado en Estambul junto a otras seis personas por supuesta posesión de drogas. Yaman, la popular actriz Selen Görgüzel y otras cinco personas fueron detenidas durante una redada de la Policía en diferentes lugares de ocio nocturno en Estambul en el marco de una operación contra el consumo de drogas y trasladados a comisaría, informa el mencionado diario.

"Se os ha caído un mito", destaca el presentador del programa a las colaboradoras en el plató, donde Alba Sánchez destaca que "esto puede generar más expectativa": "Parece ser que hay mujeres y hombres que sienten especial atracción por los delincuentes". Por su lado, Angie Cárdenas da más detalles del caso: "Parece ser que lo dejaron en libertad porque el tema no iba con él, sino que él tenía una cantidad para consumo propio".

"Cuidado, que vuestros ídolos están cayendo, se están derrumbando todos", destaca Alfonso Arús, que recuerda a las colaboradoras: "Yo os advertí que cuidado con la gente porque no son lo que parecen".

*Sigue a laSexta en Google. Toda la actualidad y el mejor contenido aquí.