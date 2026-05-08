Marta Sánchez celebra los 60 años con un mensaje a su pareja, Federico: "Aquí sigo esperando a que me pida que me case con él"

"Quiero que sepáis que os quiero muchísimo y que aquí sigo esperando a que mi marido me pida que me case con él", destaca Marta Sánchez en la celebración de su 60 cumpleaños.

Marta Sánchez ha cumplido 60 años y, para celebrarlo, ha invitado a sus amigos a una fiesta, donde les ha sorprendido cantando. Además, la cantante ha dedicado unas palabras a su pareja: "Quiero que sepáis que os quiero muchísimo y que aquí sigo esperando a que mi marido me pida que me case con él". Un momento que ha desatado las risas de los invitados que han gritado a "Fede". Puedes ver el momentazo en el vídeo.

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