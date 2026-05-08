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Marta Sánchez celebra los 60 años con un mensaje a su pareja, Federico: "Aquí sigo esperando a que me pida que me case con él"

"Quiero que sepáis que os quiero muchísimo y que aquí sigo esperando a que mi marido me pida que me case con él", destaca Marta Sánchez en la celebración de su 60 cumpleaños.

Marta Sánchez celebra los 60 años con un mensaje a su pareja, Federico: "Aquí sigo esperando a que me pida que me case con él"

Marta Sánchez ha cumplido 60 años y, para celebrarlo, ha invitado a sus amigos a una fiesta, donde les ha sorprendido cantando. Además, la cantante ha dedicado unas palabras a su pareja: "Quiero que sepáis que os quiero muchísimo y que aquí sigo esperando a que mi marido me pida que me case con él". Un momento que ha desatado las risas de los invitados que han gritado a "Fede". Puedes ver el momentazo en el vídeo.

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