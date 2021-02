Mar Torres, expareja de Froilán, se ha mostrado totalmente hundida tras recibir insultos por publicar unas fotografías en ropa interior.

"Hoy he recibido unos mensajes muy duros de personas cercanas a mí. Mensajes de eres una prostituta, bueno, muchas cosas", ha dicho entre lágrimas.

"Solamente pido que haya respeto. Estamos en el siglo XXI, no hago nada malo, no hago daño a nadie. Aunque todo parezca bonito en Instagram os juro que no lo es", ha lamentado la joven.