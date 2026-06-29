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Manuel Carrasco, a los que critican su vestuario: "Dicen que parezco femenino o maricón, ¿y?"

"Me llama la atención cuando alguien dice que así vestido parezco femenino para ser un hombre o que parezco gay o maricón", afirma Manuel Carrasco, que responde: "Yo pregunto, te parezco femenino, ¿y?".

Manuel Carrasco, a los que critican su vestuario: "Dicen que parezco femenino o maricón, ¿y?"

Manuel Carrasco ha respondido sobre el escenario en uno de sus conciertos a los que le critican su vestuario: "Me llama la atención cuando alguien dice que así vestido parezco femenino para ser un hombre o que parezco gay o maricón". "Yo pregunto, te parezco femenino, ¿y?", ha destacado el cantante, que ha respondido rotundo mientras enseñaba una bandera del colectivo LGTBI: "En serio, ¿todavía vamos por ahí a estas alturas?".

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