Nuestros amigos de Aruser@s se hacen eco de esta especie de manual que @chickenpapiii nos ofrece a través de Instagram para comer en un buffet libre y "recuperar la inversión", es decir, comer en función de lo caros que sean los platos que encontramos en las mesas.

La recomendación principal es que nos vayamos directamente a los mariscos. "Los fideos y las patatas son una mierda, son baratos, fáciles de hacer y llenan demasiado", es la segunda norma a seguir. "El sushi y la carne no están mal", reconoce. "De esta parte hay que tener cuidado, porque está muy salado, llena mucho y es barato", dice señalando a los aros de cebolla, nuggets y bacon.

De postre, siempre hay que coger lichi, porque "es difícil de conseguir". "Y esto que está relleno de nata, que no sé cómo se llama pero está buenísimo", añade. En el plató de Aruser@s, Alfonso Arús no está demasiado conforme con estas recomendaciones. "Es un poco triste ir a un lugar simplemente con el objetivo de recuperar la inversión", comenta. Los colaboradores no están demasiado cómodos con la idea de comer marisco en un buffet libre.