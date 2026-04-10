Malena Costa y Mario Suárez dan la bienvenida a su tercera hija, Margot: "Ahora mismo tendría dos o tres más"

"Me encuentro superbien, con mis otros hijos los partos también fueron muy buenos", ha explicado Malena Costa en este vídeo tras dar a luz a Margot, su tercera hija con Mario Suárez.

Malena Costa ha recibido el alta hospitalaria tras dar a luz a su tercera hija con Mario Suárez, Margot. La pareja ha salido muy sonriente del hospital con la pequeña en brazos y ha hablado con la prensa sobre cómo han sido las primeras horas tras el nacimiento.

"Me encuentro superbien, con mis otros hijos los partos también fueron muy buenos", ha explicado la modelo en el vídeo, donde ha destacado lo feliz que está: "No me lo creo". Preguntados sobre si no cierran la puerta a un cuarto hijo en un futuro, el exfutbolista ha afirmado que no lo sabe mientras que Malena ha confesado que "ahora mismo, tendría dos o tres más".

Por otro lado, Mario Suárez ha destacado que "se parece a Matilda", su hermana mayor.

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