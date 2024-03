"Madonna ha metido la pata a lo grande al recriminar a una espectadora que no estuviera bailando durante su concierto en Los Ángeles", destaca Alfonso Arús en el plató de Aruser@s, donde Tatiana Arús enseña el polémico momento en el vídeo principal de esta noticia. "¿Qué haces ahí sentada?, ¿qué obtienes sentada?", pregunta insistentemente la artista, que señala a la persona que se encuentra entre el público desde el escenario.

Sin embargo, al acercarse, Madonna se da cuenta de que la fan está en silla de ruedas y, rápidamente, le pide disculpas: "Ah, ok. Políticamente incorrecto. Lo siento. Me alegro de que estés aquí". Angie Cárdenas, muy indignada, critica lo sucedido: "Me parece terrible que pares un concierto". "La señora tiene que ser noticia o por la croqueta, o por el escupitajo o por meter la pata con una señora en silla de ruedas"; afirma, por su parte, Alfonso Arús, que lamenta que en la gira "cada día hay uno nuevo capítulo".