El vídeo del conmovedor gesto de unos nietos a su abuelo en honor a su hija fallecida: "Un recuerdo imborrable"

Un abuelo argentino recibió por su 66 cumpleaños un cuadro en el que aparece abrazando a su hija, fallecida años atrás. El regalo de los nietos y la reacción del hombre ha conmovido el plató de Aruser@s.

"Es un tema triste, pero lo he puesto en los 'super olé'', comenta Alfonso Arús al presentar el vídeo viral sobre estas líneas. La escena muestra a un hombre argentino recibiendo un regalo por su 66 cumpleaños: un retrato que recrea un abrazo con su hija, fallecida a los 44 años.

El vídeo, grabado por sus nietos en el salón de casa, muestra al señor profundamente emocionado al ver la fotografía en el que aparece abrazando a su hija. Un emotivo momento donde abraza y besa el retrato como "si realmente la tuviera de nuevo entre sus brazos".

Desde el plató de Aruser@s, los colaboradores comentan el tierno gesto familiar. "Es un recuerdo imborrable de su hija", asegura Alfonso Arús.

