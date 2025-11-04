El divertido vídeo viral de la 'conversación' que mantienen dos bebés: "Entre los dos se entienden a la perfección"

"Guaya guaya va guaya", le reprocha ella a él. "Abiribu hué", le responde él mientras se encoge de hombros. Tranquilo, nosotros tampoco tenemos ni idea de lo que están diciendo, pero parece que entre ellos se entienden.

Los protagonistas son dos bebés, un niño y una niña, y, aunque hablan un idioma completamente desconocido por el ser humano, parece ser que ambos se entienden a la perfección, tal y como destaca Hans Arús desde el plató del programa de laSexta.

"Guaya guaya va guaya", le reprocha ella a él. "Abiribu hué", le responde él mientras se encoge de hombros. Ella resopla y se echa las manos a la cabeza para después volver a repetirle lo que le ha dicho anteriormente, pero esta vez, con más énfasis y marcando más los gestos que hace con sus manos.

El pequeño comienza a hacer girar sus brazos, quizá en señal de desacuerdo. "La de la derecha es la que reclama", intenta adivinar Hans. "Y el otro va diciendo: '¿Qué quieres que te diga?'", se lanza a aventurar Alfonso Arús.

