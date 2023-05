Tatiana Arús enseña en el vídeo principal de esta noticia la "predicción del Maestro Joao" sobre la boda de Tamara Falcó tras la polémica de su vestido de novia con 'Sophie et voilà'. "Ella se va a casar aunque sea con un camisón porque ella ya tiene que casarse con pundonor después de todo lo que ha pasado", explica el 'Maestro Joao', que afirma que "se va a casar pero, lamentablemente, durará poquito".

"La boda está gafada", insiste el 'Maestro Joao', que manda un mensaje a Tamara Falcó: "Si me estás viendo, necesitas que te haga una limpieza total". "Tamara será feliz, pero con otro amor", afirma y reconoce que no la ve con bebés: "Yo es que a Tamara no la veo revuelta entre las sábanas, yo la veo como más monjil y de rezar el Padre Nuestro no se tienen niños".

Unas palabras que desatan las risas en el plató de Aruseros, donde destacan que "ve una segunda pareja que sí será más del estilo de Tamara Falcó".