Tatiana Arús cuenta en el plató de Aruseros las últimas novedades de la boda de Tamara Falcó e Íñigo Onieva tras su polémica con las diseñadoras de su vestido de novia, 'Sophie et voilà'. En el vídeo principal de esta noticia, varios reporteros preguntan a la hija de Isabel Preysler por el tema cuando llega a su casa. La joven sonríe y se muestra bromista.

Por otro lado, Tatiana Arús cuenta las explicaciones de Tamara Falcó sobre su contrato con la firma nupcial: "Ella dijo que tenía un contrato a nivel global, que duraba dos años, no uno con tal de lucir el vestido como se había dicho". "Después de mostrarle la idea, 'Sophie et voilà' dice muy bien pero cuando las diseñadoras le muestran la propuesta no es lo que esperaba Tamara", explica Tatiana Arús, que destaca que "a Ana Boyer le gusta, pero Isabel Preysler no acaba de entender que sea un vestido con muchos volantes y volumen, algo que no encaja con el estilo de Tamara".

Finalmente, cuando ella ve que van por líneas diferentes, y que a no le gusta el vestido, los abogados de la marquesa se ponen en contacto con 'Sophie et voilà' y la firma nupcial emite el comunicado para terminar la relación. "Esa es la teoría, pero no me creo absolutamente nada", destaca Alfonso Arús.