"A mí no me jodas. No me quites a mí mis vacaciones que yo me voy a la playa", responde la madre de Fortu a su hijo cuando este le anuncia que tienen que han sido invitados a participar en el programa de cocina de Telemadrid 'Tupper Club'.

Pero, a pesar de sus reticencias iniciales, la señora finalmente se decide a meterse en la cocina con el cantante de Obús, y lo que allí sucede sí que es 'heavy metal'. Así lo muestra este vídeo de Aruser@s, en el que madre e hijo discuten acaloradamente por la elaboración de un plato.

"¿Has venido aquí a criticarme o ayudarme?", le pregunta Fortu. "He venido a decirte que lo vigiles más, que eres un manta", responde. Ante estas palabras, el hijo le pide que abandone la cocina. "No me voy porque no me sale de los huevos", contesta.

Y es que, señala Alfonso Arús, "¿cómo puede un hijo decirle a su madre que se vaya de la cocina?"