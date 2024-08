Este es el truco que tiene una madre de trillizos para poder diferenciarlos y saber quién es cada uno. La chica compartía su método a través de su cuenta de TikTok '@flynnayw' y los comentarios ponían en duda su curioso método. Se trata de pintar una uña del pie de diferente color a cada uno de sus hijos.

"Me hace gracia porque hay uno al que ya le han destinado el color verde, tanto de uña como de suéter", destacaba Angie Cárdenas, que, sin embargo, no le parecía un truco muy útil: "Yo les pondría una pulserita o algo porque en cuanto se giren ya no sabes quién es quién". Por su parte, Rocío Cano afirmaba que como su hermana y ella eran idénticas de pequeñas, una tenía la pulsera en una mano y la otra en otra: "El carrito era de dos y así nos distinguían porque si no era un drama".

