Revista 'Semana'

Lydia Lozano se derrumba en plena calle tras el nuevo ingreso de su marido, Charly

Lydia Lozano se ha derrumbado "en plena calle" tras el nuevo ingreso de su marido, Charly. "Está siendo muy duro", ha asegurado la periodista.

Como cada miércoles, Alfonso Arús enseña junto a Tatiana Arús las portadas más llamativas de las revistas del corazón. Es el caso de la revista 'Semana', donde aparece la periodista Lydia Lozano, "que se derrumba en plena calle" tras el nuevo ingreso del marido.

Lydia Lozano ha roto a llorar por los problemas de salud de Charly, que ha sido operado de urgencia de la espalda. "Está siendo muy duro", ha asegurado la periodista.

"La hemos visto compungida y no es para menos", destaca Tatiana Arús en el plató, donde Alfonso Arús y Angie Cárdenas le mandan un mensaje de ánimo a la periodista: "Deseamos que se recupere pronto Charly, nos da mucha pena a todos".

Otras noticias de la portada

Además, la revista Lecturas lleva en un apartado pequeño de su portada una entrevista en exclusiva al cirujano que operó la nariz de Isabel Preysler, quien confiesa que advirtió a la socialité que "no se le retocara más". "Es que se la llegó a retocar hasta en cuatro ocasiones", detalla Tatiana Arús, que destaca que la propia Isabel Preysler cuenta en sus memorias que "llegó un punto en que se le caía la nariz a trozos y le dijeron que no sabían qué hacer".

Por otro lado, la misma revista lleva como protagonista de su portada a la princesa Leonor, que cumple este viernes 20 años como protagonista de los Premios Princesa de Asturias. "La reina Letizia ha despejado su agenda, veremos si lo celebran", destaca Tatiana Arús.

