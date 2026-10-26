De luna de miel a pesadilla: una pareja acaba con 27.000 euros de indemnización por su viaje a Perú

Alba Sánchez cuenta en Aruser@s la accidentada experiencia de unos recién casados que sufrieron todo tipo de contratiempos durante su viaje de novios a Perú.

Lo que debía ser una luna de miel idílica terminó convirtiéndose en una sucesión de problemas. Alba Sánchez ha relatado en Aruser@s la historia de una pareja que contrató en 2022 un viaje de novios a Perú por el que pagó 11.000 euros, pero que estuvo lejos de cumplir sus expectativas.

Los contratiempos comenzaron con los vuelos cuando los recién casados no solo viajaban en asientos separados, sino que lo hacían en aviones distintos y llegaban a su destino con varias horas de diferencia. Una vez en Perú, la situación tampoco mejoró. "Era invierno y en su hotel no tenían calefacción, no había cortinas en las ventanas ni colchones. Y en las excursiones que habían contratado, ninguno de los autobuses les iba a buscar al hotel, tenían que ir andando", explica la colaboradora.

"¿Y todavía perdura el matrimonio?", pregunta entre risas Alfonso Arús al escuchar la accidentada experiencia de los recién casados.

La historia ha terminado con una resolución favorable para la pareja, que recibirá una indemnización de 27.000 euros por los problemas sufridos durante el viaje.

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