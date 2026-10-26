El inexplicable error de un periódico que publicó las esquelas de dos niños que estaban vivos

Alba Sánchez cuenta en Aruser@s el insólito caso de un hombre suizo que encontró las esquelas de sus hijos, de siete y doce años, publicadas por error pese a que ambos estaban en casa.

Una noticia de la sección de las cosas que 'no te imaginas' de Aruser@s ha dejado a los colaboradores a cuadros. Un padre suizo estaba leyendo el periódico cuando se topó con las esquelas de sus dos hijos, de siete y doce años, con sus nombres, edades y lugares de nacimiento. El problema es que los dos están vivos.

"Lo primero que hizo fue comprobar que los niños estaban bien. Subió al piso de arriba, porque justo se encontraban en casa, y enseguida llamó al periódico para denunciar el grave error que estaban cometiendo", relata Alba Sánchez.

Según explica la colaboradora, el medio asegura que "no se trata de un fallo de la inteligencia artificial", ya que la publicación pasó "hasta dos filtros de revisión". Por el momento, no se explican qué ocurrió y el periódico podría tener que indemnizar al padre.

Alfonso Arús se pone en la piel del hombre y apunta que, aunque supiera que sus hijos estaban en casa, el susto tuvo que ser inevitable: "Tiene que ser un microflash, un segundo de duda", comenta el presentador.

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