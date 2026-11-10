"Compacto y muy brillante, un escondite para el hedonista": el surrealista anuncio de un piso en Lavapiés de 28 metros y 780 euros

La creadora de contenidos @le_petit_patito analiza en este vídeo viral que recoge Aruser@s una nueva 'ganga' del mercado inmobiliario madrileño. Atención, porque no tiene desperdicio.

780 euros al mes por este piso, mejor dicho, zulo, en Lavapiés (Madrid) de 28 metros cuadrados sin ascensor. Eso sí, "es compacto y muy brillante", según dice el anunciante, destaca la creadora de contenidos @le_petit_patito en este vídeo viral que recoge Aruser@s.

"Un escondite para el hedonista", puede leerse en el texto del anuncio en el portal inmobiliario online. "Empezamos por la entrada y efectivamente, aquí vemos la primera pincelada de hedonismo", comenta la influencer señalando a golpe de boli el espejo a cuerpo completo.

A destacar es que no haya ni un solo ángulo recto en la vivienda y que sus techos inclinados solo permiten que una persona de altura media pueda estar de pie pegada a una de las paredes.

*Vuelve a ver el programa de hoy de Aruser@s en atresplayer.

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