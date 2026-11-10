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Zulómetro en Madrid

"Compacto y muy brillante, un escondite para el hedonista": el surrealista anuncio de un piso en Lavapiés de 28 metros y 780 euros

La creadora de contenidos @le_petit_patito analiza en este vídeo viral que recoge Aruser@s una nueva 'ganga' del mercado inmobiliario madrileño. Atención, porque no tiene desperdicio.

"Compacto y muy brillante, un escondite para el hedonista": el surrealista anuncio de un piso en Lavapiés de 28 metros y 780 euros

780 euros al mes por este piso, mejor dicho, zulo, en Lavapiés (Madrid) de 28 metros cuadrados sin ascensor. Eso sí, "es compacto y muy brillante", según dice el anunciante, destaca la creadora de contenidos @le_petit_patito en este vídeo viral que recoge Aruser@s.

"Un escondite para el hedonista", puede leerse en el texto del anuncio en el portal inmobiliario online. "Empezamos por la entrada y efectivamente, aquí vemos la primera pincelada de hedonismo", comenta la influencer señalando a golpe de boli el espejo a cuerpo completo.

A destacar es que no haya ni un solo ángulo recto en la vivienda y que sus techos inclinados solo permiten que una persona de altura media pueda estar de pie pegada a una de las paredes.

*Vuelve a ver el programa de hoy de Aruser@s en atresplayer.

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