Leo Harlem, sobre los nuevos nombres a los platos: "Tardo más en leerlos que en comerlos"

Alfonso Arús enseña en el plató de Aruser@s el monólogo de Leo Harlem sobre los nombres modernos que se ponen en la actualidad a los platos. "Tardas más en leerlos que en comerlos", afirma el cómico, que cuenta una experiencia que ha vivido hace poco en un restaurante moderno.

"Decidí probar un postre con un nombre sugerente, 'tembladera de azúcar y huevo al golpe de calor en su espejo de caramelo', pero cuando le vi le dije al camarero que esto en España toda la vida se ha llamado flan", concluye rotundo Leo Harlem, que desata las risas del plató de Aruser@s.

