Alfonso Arús enseña en el vídeo principal de esta noticia el "zasca" de Leo Harlem "a los niños cocineros en los programas de talento de la tele". "Debe de ser cosa mía porque estos programas tienen mucho éxito", destaca el cómico, que afirma que "la final de Masterchef Junior la vieron tres millones de espectadores".

Sin embargo, Leo Harlem afirma que "en Indonesia no lo vieron": "Están muy indignados porque cuando son ellos los que ponen a niños a trabajar, no gusta tanto". "Aquí hay un doble rasero", critica el humorista, que explica que "cuando un niño hace balones es explotación, pero cuando hace carrilleras al Oporto es entretenimiento". "No me parece que esté bien eso", insiste Harlem, que reflexiona sobre los programas de este estilo: "Los programas de cocina para niños han conseguido algo que parecía imposible, que apreciemos los programas de niños en los que solo cantan".

"Los mismos padres que ponen a sus hijos casco, rodilleras, ruedines, protector bucal y un colchón atado a la bici, luego van y les dejan jugar con cuchillos", destaca Harlem, que afirma que lo único que les "ponen es una silla para que lleguen mejor al aceite hirviendo".